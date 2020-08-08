إتلاف 2 طن مخللات فاسدة في عجلون

وطنا اليوم-عمان:أتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون، 2 طن من المخللات غير صالحة للاستهلاك البشري.
وقال مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور تيسير عناب، إن اللجنة تنفذ جولات رقابية ميدانية على المحال من خلال برنامج مناوبات على مدار الساعه للتأكد من صلاحية وسلامة المواد الغذائية.
وأشار إلى أن اللجنة نسبت بإغلاق جميع المسابح غير المرخصة في المحافظة، مبيناً أن هذه القرارات تأتي حفاظاً على صحة وسلامة مرتادي هذه المواقع والتأكد من توفير إجراءات السلامة.
وبين أنه سيتم مواصلة هذه الجولات للتأكد من قيام المطاعم وجميع محلات المواد التموينية بالتزامها بشروط الصحة والسلامة العامة.