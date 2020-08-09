الرئيسية | محليات الضمان: أمر الدفاع 15 يشمل من يقل دخله عن 700 دينار فقط

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، عن الكلفة الإجمالية لبرامج الدعم للضمان الاجتماعي خلال ازمة كورونا والتي بلغت حتى اليوم 110 مليون دينار.

وقال الرحاحلة خلال استضافته عبر صوت المملكة، إن أمر الدفاع رقم 15 والذي يمنح سلفا لموظفي الحكومة تصل الى 200 دينار، يشمل كل من يقل دخله عن 700 دينار ممن يخضع للضمان الاجتماعي من موظفي الحكومة.

واضاف أن سلفة الـ 200 دينار تصرف خلال 3 ايام فقط من تقديم الطلب، ويمكن تسديدها بطريقتين إما كاش او بالتقسيط.

وأوضح أنه في حال الاقساط يضاف مبلغ 5% عند السداد، مشيرا الى أن 225 ألف موظف في القطاع العام لا تتجاوز رواتبهم 700 دينار شهريا، وجميعهم يمكنهم الاستفادة من أمر الدفاع 15.

وأكد الرحاحلة أن الشرط الوحيد لحصول الموظف الحكومي على السلفة هو أن يكون مؤمنا عليه في الضمان.

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