الرئيسية | محليات محافظ إربد يتوعد مخالفي أوامر الدفاع

وطنا اليوم-عمان:حذرت اللجنة التنفيذية لإدارة خلية أزمة كورونا في محافظة إربد من أية ممارسات تخالف إجراءات السلامة العامة والوقاية، ولاسيما ما يتعلق منها بإقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا.

وأكد رئيس اللجنة محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجهات المختصة ستكثف جهودها وإجراءاتها اللازمة بحق مخالفي أوامر الدفاع، باهمية ارتداء الكمامات ومسافات الأمان اللازمة لتطبيق التباعد الاجتماعي، واتباع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق أمان والتعاون مع فرق التقصي الوبائي، والالتزام التام بجميع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص.

وشددت اللجنة على عدم المشاركة بأية فعاليات أو تجمعات مخالفة لأوامر الدفاع، في ظل انتشار دعوات للمشاركة في مسيرات ووقفات احتجاجية في المحافظة، لاسيما مع عدم التوصل لغاية الآن إلى تحديد مصدر العدوى بفيروس كورونا في الحالات الثمانية المسجلة في محافظة إربد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد المحافظ العتوم أن هذه المسيرات والوقفات والتجمعات ستمنع، وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة بحق المخالفين.

يشار إلى تسجيل 152 حالة إصابة تراكمية بفيروس كورونا المستجد في محافظة إربد منذ بداية جائحة كورونا.

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