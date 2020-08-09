6 إصابات جديدة بكورونا من بينها 5 محلية

وطنا اليوم - سجيلت اليوم 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 5 حالات محلية.

وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي، الصادر عن رئاسة الوزراء:

الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت (6) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، (5) منها محليّة، وواحدة خارجيّة، كما يلي:

- (3) حالات مخالطة لمصابين في محافظة إربد.

- حالتان مخالطتان لأحد المصابين في محافظة المفرق.

- حالة بين القادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (من الجزائر).

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1252) حالة.

- سُجّلت (9) حالات شفاء هذا اليوم، جميعها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت.

- تمّ إجراء (5925) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (646473) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- في ظلّ تسجيل حالات إصابة محليّة، سيتمّ خلال الأسبوع الحالي الإعلان عن موعد تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

- تدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).