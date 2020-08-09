وزارة التربية والتعليم: لا قرار بالتدريس عن بعد حتى الآن.. والطلبة سيعودون إلى مقاعد الدراسة

وطنا اليوم - كشفت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات، حقيقة ما تم تداوله عن قرار بتنظيم الدراسة "يومان عن بعد و3 على مقاعد الدراسة".

حيث قالت قبيلات قبل قليل، إن قرار التدريس لا زال حتى الآن "أن يكون الطلبة على مقاعد الدراسة" ما لم يطرأ أي تغيير على الوضع الوبائي في الأردن، وهو ما أكد عليه وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي مراراً.

وأوضحت قبيلات أن وزارة التربية تدرس كافة السناريوهات، من بينها "التعليم بعد وتقسيم الفترة صباحي مسائي، وعلى أيام"، وذلك في حال طرأ أي تغيير على الوضع الوبائي " لا قدر الله".

وأشارت الى أن التربية تعمل في هذه الآونة على حصر المدارس الحكومية التي تتوفر فيها شروط السلامة العامة والتباعد لمسافة متر بين كل طالب وطالب، ومعالجة أوضاع المدارس الاخرى، عبر الاستئجار أو غيرها من السناريوهات.