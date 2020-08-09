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قرارات جديدة لـ4 محافظات تنذر بعودة الحظر في الأردن
وطنا اليوم-عمان:أصدر عدد من المحافظين في مختلف مناطق الأردن، تعاميم رسمية تفيد بعدم اقامة اي تجمعات وتشدد الرقابة لتنفيذ قانون الدفاع 11 للتأكد من الالتزام به من قبل المواطنين، وسط تساؤلات عديدة حول عودة حظر التجول الجزئي أو الشامل.
تفاصيل أمر الدفاع 11
أولاً:
1- يتوجب على كل شخص التقيّد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة، وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسّسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.
2- يلتزم مقدمو الخدمات الصحية، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات.
ثانياً (العقوبات):
1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.
ثالثاً: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
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