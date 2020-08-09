الرئيسية | محليات حجر 10 موظفين من مستشفى الأميرة بديعة بمنازلهم

وطنا اليوم-عمان: شكل مستشفى الأميرة بديعة للتوليد في إربد فريقا يضم أطباء وممرضين للانتقال إلى أي مستشفى طرفي في المحافظة لمتابعة أي حالة مرضية معقدة لتخفيف التحويلات على المستشفى بعد ظهور إصابة قابلة بفيروس كورونا.

وقال مدير المستشفى الدكتور مصطفى الحمود انه تم الطلب من إدارة المستشفيات الطرفية في المحافظة التخفيف من تحويلات المرضى للمستشفى وهناك كادر طبي مجهز للذهاب إلى أي مستشفى من اجل متابعة أي حالة مرضية.

وأشار إلى أن المستشفى قام بإعطاء إجازات لمدة 14 يوما لحوالي 10 من موظفي المستشفى من المخالطين للمصابة على أن يحجزوا أنفسهم في المنازل، لافتا إلى أن مديرية الصحة قامت بتزويد المستشفى بـ 10 ممرضين من المراكز الصحية لسد النقص الحاصل.

وأضاف أن المستشفى يعمل كالمعتاد ويقوم باستقبال المرضى في العيادات الخارجية وقسم الطوارئ ويقوم بإجراء عمليات التوليد الطبيعية والقيصرية، لافتا إلى أن عدد مراجعي المستشفى يوميا يبلغ 120 مريضا.

وأوضح ان فرق الاستقصاء الوبائي قامت بسحب عينات من جميع كادر المستشفى من اطباء وممرضين وإداريين وفنيين وعمال وطن، إضافة إلى سحب عينات من المرضى الذين كانوا متواجدين في المستشفى.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الأردنية والبلدية قامت بعملية تعقيم شامل لكافة أقسام المستشفى، مؤكدا أن المستشفى يستقبل الحالات المرضية كالمعتاد.

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