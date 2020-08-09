الرئيسية | محليات شاهدوا : الحكومة تعلن إصدار أمر الدفاع 15

وطنا اليوم-عمان:الرزاز: نتقدم بأحر التعازي الى الأشقاء في لبنان العزيز بعد حادث التفجير المؤلم الذي وقع الأسبوع الماضي. وانطلاقاً من واجبنا القومي والإنساني، وإنفاذاً لتوجيهات سيّدي صاحب الجلالة – حفظه الله – سارع الأردن لتسيير مستشفى ميداني وفرق إنقاذ لخدمة الأشقّاء هناك.

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: هذا هو أردنّنا، بقيادته الهاشميّة الحكيمة، أردن التكافل والتراحم والتوادّ، الذي لا تثنيه الظروف والأحوال الصعبة عن أداء واجبه تجاه أشقّائه، كما هو الحال تجاه أبنائه.

الرزاز: عاد حتى الآن ما يزيد عن 27 ألف من أبنائنا، وستستمر الحكومة في تركيز جهودها خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة عودة بناتنا وأبنائنا المغتربين إلى وطنهم، والذي أصبح بعضهم يعانون من ظروف معيشية صعبة لعدة أسباب منها فقدانهم لوظائفهم

الرزاز: رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: ستتحمل الحكومة وبالشراكة مع صندوق همة وطن تكاليف عودة البعض من أبنائنا وخاصة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العودة وضمن معايير شفافة وواضحة

الرزاز: رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: (عودة الأردنيين) واجب والتزام وجّهنا إليه جلالة سيّدنا – حفظه الله – ونحن نعمل جاهدين لتسريع عودتهم، لينعموا بدفء الوطن، وليسهموا بما لديهم من خبرات مميزة في مسيرة البناء والتطوير.





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