الرئيسية | محليات الأردن يكثف الرقابة على وسائط النقل للحد من كورونا

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي ضرورة التزام وسائط النقل العام بإجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال اليوم الأحد، إن الهيئة ستكثف وتشدد رقابتها على وسائط النقل البري إلى جانب الأجهزة المعنية، للتأكد من مدى التزامها بالتدابير الصحية والسعة المقعدية البالغة 75 بالمئة.

وأكد اللوزي ضرورة التقيد بكل ما يصدر عن لجنة الأوبئة من قرارات تنظم النقل العام في ظل جائحة كورونا، ولاسيما بعيد تدهور الحالة الوبائية عالميا، مهيبا بمشغلي وسائط النقل العام بالتقيد بما ورد بأوامر الدفاع والتعليمات الناظمة للنقل وعدم تعريض أنفسهم للمخالفات التشغيلية وتهديد سلامة الركاب وصحتهم.

وأوضح أن تدابير السلامة تتضمن الالتزام بالسعة المقعدية، وتوفير المعقمات ومستلزمات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات من قبل الركاب والسائق، وعدم التوقف لغايات تحميل وتنزيل الركاب أثناء مسير الحافلة، وتعقيم الحافلات يوميا.

إلى ذلك، كشف اللوزي عن تحويل 158 فردا وشركة يعملون على تطبيقات النقل الذكية دون ترخيص إلى القضاء لمخالفتهم قانون الهيئة، مشيرا إلى أن غرامة مخالفة القانون تتراوح بين ألف و 5 آلاف دينار، حسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

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