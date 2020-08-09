وطنا نيوز -"العدل" تبدأ باستقبال طلبات كاتب العدل المرخص

الرئيسية | محليات "العدل" تبدأ باستقبال طلبات كاتب العدل المرخص

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة العدل عن بدء استقبال طلبات دفعه جديدة خاصة بترخيص كاتب العدل اعتبارا من الاحد؛ وذلك استنادا لأحكام نظام ترخيص الكاتب العدل رقم 22 لسنة 2015 وتعديلاته ؛ بهدف تقديم خدمات الكاتب العدل من قبل كتاب العدل المرخصين للمواطنين في مكاتب خاصة على مدار 24 ساعة وفي أيام العطل .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني انه بموجب هذا النظام يقوم كتاب العدل المرخصون وهم من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة ببعض أعمال الكاتب العدل، بهدف إجراء المعاملات العدلية وتوفير الخدمة للمواطنين على مدار الساعة خاصة للذين لديهم ظروف خاصة كالاضطرار للسفر في أوقات متأخرة، او لفئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم وتخفيف العبء على المحاكم وسرعة انجاز المعاملات.

وأضاف انه بموجب أحكام هذا النظام سيلتزم الكاتب العدل المرخص بأحكام قانون كاتب العدل الساري والتشريعات النافذة ذات العلاقة، ومنها تزويد الوزارة بنسخة من المعاملات التي يجريها، وتم اصدار لائحة للاجورالتي يتم استيفائها على المعاملات.

ولفت التلهوني الى انه تم انشاء سجل الكاتب العدل المرخص في الوزارة لتدوين جميع الامور المتعلقة به، موضحة انه سيتم اصدار تصريح لكاتب العدل المرخص لمدة سنة قابل للتجديد بعد استيفاء البدلات المقررة، مبينة ان الوزارة ستزود كاتب العدل المرخص بالوثائق والاختام والتصاريح اللازمة لعمله.

وشكلت الوزارة لجنة لكاتب العدل تعمل على دراسة الطلبات المقدمة وتحديد الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير الواردة في نظام ترخيص الكاتب العدل .

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