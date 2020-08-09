الرزاز يحذر من الواسطة في إنجاز معاملات لصالح أي مرشح

وطنا اليوم-عمان:عمم رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية و المؤسسات والهيئات العامة، بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة، بضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بقواعد الحملة الانتخابية.
وقال رئيس الوزراء: يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية و العامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة.
وأضاف في تعميمه، بأنه يحظر على موظفي الحكومة و المؤسسات الرسمية و العامة و أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة و موظفيها ورؤساء المجالس البلدية و أعضائها او موظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم"، كذلك "يحظر استخدام أي من الوسائل و الموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأية قائمة أو أي من المرشحين فيها.
وطالب الرزاز بالتقيد التام بالتعليمات، وعدم قبول أي معاملة أو طلب رسمي إلا من صاحب العلاقة شخصيا أو الموكل عنه قانونا، وعدم المحاباة أو الواسطة أو المحسوبية في انجاز أي معاملة لصالح أي مرشح وتحت طائلة المسؤولية القانونية.