الرئيسية | محليات هل يشهد الأردن موجة ثانية من فيروس كورونا

وطنا اليوم-عمان:يتساءل الأردنيون عما إذا بدات الموجة الثانية من جائحة كورونا بالأردن خاصة مع عودة تسجيل إصابات جديدة بالفيروس على مدار اليومين الماضيين، والتي بلغت 5 إصابات في محافظتي اربد والمفرق.

تسجيل الإصابات المحلية الجديدة دفع وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة للتأكيد على أن اكتشاف حالات إصابة محليّة جديدة يتطلب المزيد من الالتزام والتشدّد في تطبيق أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 المتعلّق بفرض الإجراءات الوقائيّة.

واستهجن العضايلة في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، السبت "تشكيك البعض بخطورة الوباء، واصفًا ذلك بالأمر المحزن لأن موجات هذه الجائحة مستمرة وتتجدد.

وكتب العضايلة: "محزن أن يصل الأمر بالبعض حدّ التشكيك بخطورة كورونا الذي يفتك بالأرواح عالميًا، جائحة مستمرة وموجاتها تتجدد"

وأضاف في تغريدته " وباء أصاب للآن أكثر من 19 مليون وقتل أكثر من 700 ألف إنسان عالمياً، فالاِدعاء بإمكانية افتعال وتطويع الإصابات أمر غير مسؤول ومثير للسخرية".

وكان وزير الدّولة لشؤون الإعلام أكد في وقت سابق، الأربعاء الماضي، حرص الحكومة على إبقاء الأمور تحت السيطرة وبائيّاً، لاسيما أننا مقبلون على استحقاقين وطنيّين مهمّين، وهما الانتخابات النيابيّة وبدء العام الدراسي الجديد، وكلاهما يتطلّبان أعلى درجات الحيطة والحذر لإنجاحهما.

وشدد العضايلة على ضرورة أن يتقيد الجميع بارتداء الكمّامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من عشرين شخصاً؛ تفادياً لانتقال العدوى".

وقال العضايلة إن عدم الإلتزام باتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات سيدفع الحكومة إلى تفعيل أمر الدّفاع رقم 11 لسنة 2020، والمتعلّق بإلزام الجميع ارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا نتطرّ الحكومة للعودة إلى الإجراءات المشدّدة"؛ خصوصاً في ظلّ عودة تفشّي الوباء إقليميّاً وعالميّاً، وتسجيل بعض حالات الإصابة محليّاً.

واوضح العضايلة أنّه ووفقاً لمصفوفة وخطّة فتح القطاعات التي تشير إلى أنّ الأردن ضمن المرحلة معتدلة الخطورة (اللون الأزرق)، فإن الأمر لا يتطلّب العودة إلى تشديد الإجراءات بشكل كبير -كما في المراحل السابقة- التي نأمل ألا نعود إليها.

وفي ذات السياق، أكد وزير الصحة سعد جابر ضرورة أن التزام الأردنيون بالتعليمات والاجراءات التي اعلنتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا كي لا تبداأ الموجة الثانية من فيروس كورونا في المملكة ، لان الكثير من دول العالم تشهد ارتفاعا ملحوظا في اعداد الوفيات والإصابات .

وشدد جابر على أنه أوصى الحكومة بضرورة إنفاذ أمر الدفاع 11 كي لا يعود الأردن إلى اجراءات الحظر والغغلاق التي سيكون أثرها مدمرا على الاقتصاد الأردني.

وحول الإصابات التي سجلت خلال اليومين الماضيين في محافظتي اربد والمفرق أكد مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان اسحق الأحد أن تسجيل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، لا يعني بدء موجة ثانية ، مشددا على أنّ الوضع الوبائي في الأردن مريح غير مقلق، حيث إنّ فرق الاستقصاء الوبائي تعمل على مدار الساعة في جميع عينات عشوائية.

وأشار إسحق إلى أنّ نسبة انتقال العدوى من مصاب دون ظهور اعراض عليه لأخر ضئيلة ، موضحا أنّ الفيروس مرض صامت في معظم حالاته والنسبة الأكبر يُصاب دون أعراض ولا يعلم عن إصابته ويمارس حياته طبيعيا.

وفيما يتعلق بالإصابات الأخيرة بالفيروس، قال محافظ اربد إن فرق التقصي الوبائي في المحافظة تواصل التقصي لمعرفة ، مصدر إصابة سيدة ستينية سجلت السبت؛ ليس لها علاقة في إصابة الجمعة.

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