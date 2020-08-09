الرئيسية | محليات لجنة الأوبئة تتحدث عن صالات الأفراح والمزارع الخاصة

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم لجنة الاوبئة الدكتور نذير عبيدات أنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد فتح صالات الافراح.

وأضاف عبيدات عن فتح قاعات الأفراح وتوجه المواطنين لإقامة الافراح داخل المزارع ، أن الوضع الوبائي لا يسمح حاليا بفتح تلك الصالات حسب راي لجنة الاوبئة .

وقال : أن أقامة الأفراح داخل المزارع سلوك مؤسف ، ومخالف لتعليمات الصحة العامة.

وتمنى عبيدات على المواطنين الالتزام بتعليمات الصحة والتي تنص على ان التجمعات لا تكون اكثر من 20 شخص.

الى ذلك قال وزير الدولة لشؤون الاعلام / الناطق باسم الحكومة امجد العضايلة ان الأردن تعامل مع جائحة كورونا بحكمة وتروي ، مؤكداً أن الأردن من أوائل الدول في العالم يسجل إصابات محدودة.

وأضاف : "شهدنا تهاونا واستهتارا من المواطنين بعد تسجيل إصابات محلية قليلة، من التجمهر وحضور بيوت العزاء والافراح وغيرها، كما رافق ذلك تهاونا في تطبيق القانون من الجهات المعنية".

وتابع العضايلة في تصريحات صباح الاحد لفضائية محلية : "سنقرر في الأسبوع الجاري أو المقبل موعدا محددا لتطبيق قانون الدفاع رقم 11 الذي ينص على عقوبات على مخالفي إجراءات السلامة العامة".

وبين أن العقوبات ستشمل المنشآت المخالفة، والمواطنين غير الملتزمين بإجراءات التباعد ولبس الكمامات.

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