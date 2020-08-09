العتوم يعلن عن اجراءات لمنع انتشار الوباء في اربد

وطنا اليوم-عمان:قال محافظ اربد، رئيس لجنة ادارة خلية ازمة كورونا في المحافظة رضوان العتوم، إن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا خلال اليومين السابقين أمر يدعو للقلق.
وأضاف في تصريح ، أنه وبعد تسجيل الإصابات في المدينة، تتابع الاجهزة الصحية والامنية والرقابية تتابع بشكل دقيق مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي واتخاذ اجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات والقفازات في الأسواق، وتطبيق أوامر الدفاع رقم 11.
وبين ، أن لجان التقصي الوبائي في المحافظة أتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية في المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبين العتوم أنه تم أخذ 450 عينة من مخالطي السيدة التي تعمل "قابلة" في مستشفى الأميرة بديعة باربد، كما تم أخذ 700 عينة عشوائية في المحافظة أمس السبت، مشيرا إلى أن العينات ستظهر اليوم.
وقال: نعول على وعي المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التعلميات الصادرة عن وزارة الصحة.
وكشف أنه في محافظة اربد مصاب بكورونا ما زال مصدر إصابته مجهول.