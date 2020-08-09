الرئيسية | محليات المستشفى الميداني الأردني في بيروت يباشر أعماله

وطنا اليوم-عمان:اكتملت الاستعدادات الميدانية في العاصمة اللبنانية بيروت لبدء المشفى الميداني الأردني أعماله الأحد، بتوجيهات ملكية سامية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأردنية في لبنان وفاء التيم، إن القسم الثاني من طاقم المشفى وتجهيزاته وصلت ليل الجمعة إلى بيروت، وسيحدد موقعه الميداني بالاتفاق مع قيادة الجيش اللبناني في منطقة تل زعتر القريبة من مقر وزارة الدفاع اللبنانية حيث من المقرر أن يبدأ عمله الأحد.

وأشارت إلى أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي نقلتا الجمعة، القسم الثاني من الطاقم الطبي وتجهيزاته، بعدما نقلت طائرتان أخريان قبل يومين القسم الأول.

ولفتت إلى أن 99 طبيبا ومسعفا سيشرفون على المشفى المكون من 48 سريرا وغرفتي عمليات ومجهز بالطواقم اللازمة كافة لإجراء العمليات الصغرى والكبرى.

يذكر أن الأردن أرسل أيضا إلى لبنان عام 2006 مستشفيات ميدانية لمعالجة ضحايا حرب تموز/يوليو.

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