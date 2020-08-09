الرئيسية | محليات ظهور نتائج عينات مخالطين من الرمثا لمحامي اربد

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة اربد الدكتور علي الزيتاوي، ان جميع العينات التي اخذت من مخالطين لمحامي اربد المصاب بفيروس كورونا المستجد، من لواء الرمثا والتي ظهرت نتائجها صباح اليوم جاءت سلبية.

واشار الزيتاوي، الاحد، ان اكثر من 70 عينة لمخالطي المحامي اثناء مشاركته في جاهة ومناسبة اجتماعية في الرمثا جاءت سلبية فيما ينتظر ظهور باقي نتائج العينات التي جمعت من الدائرتين الثانية والثالثة للمحامي وشقيقته المصابة وابنتها خلال الساعات القليلة القادمة.

واضاف ان حوالي 100 عينة من مخالطين لسيدة ستينية اصيبت بفيروس كورونا جمعت من جميع دوائر المخالطة في حالة منفصلة عن اصابة المحامي ستظهر نتائجها اليوم، في حين اكد ان فرق التقصي ما زالت تجمع مزيدا من العينات في الوقت الذي تبحث فيه عن مصدر الاصابات والعدوى للمحامي والسيدة الستينية.

من جهته، اكد محافظ اربد/ رئيس لجنة ادارة خلية ازمة كورونا في المحافظة رضوان العتوم، ان الاجهزة الصحية والامنية والرقابية تتابع بشكل دقيق مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي واتخاذ اجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات والقفازات في المنشآت الخاصة والعامة والاسواق.

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