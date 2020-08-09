الرئيسية | محليات الصحة : الوضع الوبائي لا يستدعي الحظر

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عدنان إسحق الإصابات المحلية الجديدة لا تعني بدء الموجة الثانية من كورونا في الأردن.

وبين إسحاق انه في حال بقاء الوضع كما هو الآن فلا داعي للقلق ، ولا حاجة لإعادة فرض حظر التجول.

مصدر عدوى إصابة المفرق قد يكون لمخالطتها أحد القادمين في حدود جابر ، بحسب تلفزيون المملكة.

واعتبر اسحق انه في حال كان المصاب لا يعاني من اعراض ، فان احتمال نقله للفيروس اقل ، لأنه لا يعاني من سعال ، ولا ينتشر من الرذاذ.

الى ذلك قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، السبت، إن مستوى الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ووسائل الوقاية كان في الحد الأدنى أو بمستوى غير مقبول، ويثير التخوف والقلق، مضيفاً "بالتأكيد كان له دور مهم في ظهور الحالات".

ذكر أن ظهور حالات محلية خلال أقل من 48 ساعة يعد تطورا في الوضع الوبائي، وعبر عن أمله بالسيطرة عليه.

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