النعيمي : نتائج التوجيهي قد تكون الجمعة او السبت

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، ان الوزارة ستعلن الثلاثاء القادم عن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة التوجيهي 2020.
وبين النعيمي في تصريحات لإذاعة الامن العام ، ان الوزارة قالت سابقا ، انها بحاجة لـ 22 يوما من موعد أخر امتحان توجيهي، لاعلان نتائج الثانوية العامة، و تم تحديد فترة الاعلان سابقا خلال الفترة من 10- 15 من الشهر الحالي.
وقال: "إنه من الممكن أن تكون نتائج الثانوية العامة يوم الجمعة أو السبت القادم".
وتابع النعيمي :تعمل العمليات الفنية على دمج الملفات والعلامات والتأكد من دقة هذا الأمر يحتاج الى وقت وجهد ودقة متناهية لكي تكون النتائج دقيقة.
ونفى الوزير النعيمي، صحة ما يتم تداوله حول تواصل الوزارة مع أوائل طلبة الثانوية العامة وابلاغهم بالنتائج وموعد إعلانها.