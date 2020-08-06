الرئيسية | محليات النعيمي : نتائج التوجيهي قد تكون الجمعة او السبت

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، ان الوزارة ستعلن الثلاثاء القادم عن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة التوجيهي 2020.

وبين النعيمي في تصريحات لإذاعة الامن العام ، ان الوزارة قالت سابقا ، انها بحاجة لـ 22 يوما من موعد أخر امتحان توجيهي، لاعلان نتائج الثانوية العامة، و تم تحديد فترة الاعلان سابقا خلال الفترة من 10- 15 من الشهر الحالي.

وقال: "إنه من الممكن أن تكون نتائج الثانوية العامة يوم الجمعة أو السبت القادم".

وتابع النعيمي :تعمل العمليات الفنية على دمج الملفات والعلامات والتأكد من دقة هذا الأمر يحتاج الى وقت وجهد ودقة متناهية لكي تكون النتائج دقيقة.

ونفى الوزير النعيمي، صحة ما يتم تداوله حول تواصل الوزارة مع أوائل طلبة الثانوية العامة وابلاغهم بالنتائج وموعد إعلانها.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر