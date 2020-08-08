الجمارك تتحفظ على شحنة ذرة يعتقد انها غير صالحة للاستهلاك

وطنا اليوم/ وصلت الى الاراضي الاردنية شحنة غذائية مكونة من اربع حاويات ذرة وبعد الكشف عليها تبين وجود تلف بالعبوات والمياه تسيل منها وبعضها منتفخ مما استدعى حجزها في جمرك عمان وعدم اعادتها الى البوندد لحين التاكد من صلاحيتها مخبريا اذ يبدو العطب واضح على بعض العلب وسبب ذلك ربما سوء التخزين او القدم.

مصادر وطنا اكدت ان مندوب الغذاء والدواء لم يكن لديه مانع من اعادة الشحنة الى البوندد، الا ان مدير جمرك عمان اكد على ضرورة عدم تحركها من الجمرك الا بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.

وطنا اليوم تؤكد على ضرورة سلامة غذاء ودواء المواطن في ظل هذه الظروف خصوصا بعد حادثة تسمم الشاورما والدجاج الفاسد.