الجالية اللبنانيه تثمن دور الاردن على مساعدة لبنان

وطنا اليوم -ثمنت الجالية اللبنانية في عمان، وقوف المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الشعب اللبناني ومساعدته على التخفيف من آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وإعادة الاستقرار والبناء إلى ربوع بلادهم. و قال رئيس الجالية فؤاد ابو حمدان في بيان صحفي اليوم السبت، إن ما قدمه الاردن؛ قيادة وشعبا وحكومة، أثلج صدور اللبنانيين، وهو لبنة جديدة تضاف إلى سجل المواقف الأردنية السابقة المشرفة تجاه بلادهم وتجاه جميع الدول العربية في المحن والصعاب والتحديات كافة.

وتمنوا للأردن مزيدا من النجاحات والتقدم الدائم في جميع المحافل والمجالات لتحقيق ما يصبو اليه الشعب الأردني.