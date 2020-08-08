المعشر: ممنوع من الكتابة ولا أعرف السبب

وطنا اليوم - كشف مدير الديوان الملكي الاسبق الدكتور مروان المعشر أنه “ممنوع من الكتابة” لكن التقارير التي نقلت عنه القول لم تكشف عن التفاصيل.

وظهر المعشر وهو أيضا وزير خارجية أسبق وسفير سابق في إسرائيل وأحد رموز المفاوضات في برنامج “تنفيس” التلفزيوني متحدثا عن الأوضاع العامة.

واعتبر المعشر إن الخدمة في الدولة تُعلّم الإنسان الكثير لكنها لا يجب أن تعلّمه السّكوت عن الأخطاء، وقال إنّه لم يعد مسموح له الكتابة العامّة ولا يعرف الأسباب.

وسبق أن ظهرت مقالات للمعشر ناقدة في صحيفة الغد اليومية.

وأكّد المعشر أن هناك محاربة منهجية لقيام الأحزاب في الأردن بغض النظر عن الحديث المعسول عن ضرورة قيام الأحزاب مبينا أن حزب التحالف المدني الذي قام بتأسيسه أصابه التشرذم، حيث حصلت تدخّلات كبيرة على الحزب