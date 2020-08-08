عاجل / محامي إربد شارك بجاهة في الرمثا

وطنا اليوم - قال رئيس فرق التقصي الوبائي في محافظة اربد الدكتور علي الزيتاوي، ان الفرق بدأت منذ صباح اليوم السبت، بجمع العينات من مخالطي محامي اربد الذي اعلن عن اصابته بفيروس كورونا امس الجمعة، وشقيقته التي تعمل قابلة قانونية في مستشفى الاميرة بديعة للنسائية والتوليد.

واوضح الزيتاوي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه تم جمع عدد من العينات من مخالطين من الدائرتين الثانية والثالثة للمحامي من دائرة التنفيذ القضائي وبعض العاملين في قصر العدل، بالإضافة الى جمع عينات لمخالطين لشقيقته المصابة من كوادر مستشفى الاميرة بديعة.

واضاف ان فرق التعقيم والرش انجزت عمليات الرش والتعقيم لمبنى قصر العدل في اربد ودائرة التنفيذ القضائي، وتعمل حاليا على تعقيم مستشفى الاميرة بديعة، فيما قام فريق اخر برش وتعقيم البناية التي يقطن بها المحامي وشقيقته وابنتها الذين ثبتت اصابتهم يوم امس.

ورجح الزيتاوي ان يكون مصدر العدوى للمحامي، جاء من احد سائقي الشاحنات العاملين على الخطوط الخارجية والقادمين عبر حدود العمري، حيث اختلط فيهم المحامي كون اقربائه في الرمثا، مبينا ان المحامي كان قد شارك في جاهة خطبة في الرمثا خلال الايام الماضية.

وبين ان نتائج العينات التي ظهرت حتى مساء امس كانت 68 عينة اخذت لمخالطين من الدرجة الاولى للمحامي، منها 40 في اربد و28 في الرمثا جاءت جميعها سلبية باستثناء حالتين لشقيقته وابنتها.