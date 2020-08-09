عبيدات : بؤرة جديدة لكورونا قد تولد في المملكة

وطنا اليوم - اوضح الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة د.نذير عبيدات بأنه ليس من الضرورة أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا لكن قد نصل الى هذه البؤرة في حال ما سُجّلت إصابات جديدة بعد اصابة مواطن بكورونا والاعلان عن اصابتين حتى اللحظة جاء ذلك ردا على سؤالنا حول ما إذا كان هناك مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا بعد اصابت بالوباء مؤخرا.

وقال عبيدات : الايام القادمة ستكشف إذا ما كان هناك اصابات أم لا وهذا سيكون من خلال تتبع لكافة المخالطين للحالة المصابة من خلال الفحوصات المخبرية وسيعتمد ايضا على عدد الإصابات ، ومن هنا أعيد التأكيد بأن الفيروس لم ينتهي حتى لو يتم تسجيل اصابات خلال الفترة الماضية وعلى الجميع الإلتزام بالإرشادات وإجراءات السلامة العامة.