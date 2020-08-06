اوبئة اربد : اخضاع 500 عامل في مستشفى بديعة باربد لفحص كورنا على خلفية اصابة القابلة

وطنا اليوم - قال رئيس فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة إربد الدكتور علي الزيتاوي انه تم البدء بجمع عينات وفحوصات كورونا لجميع العاملين في مستشفى الاميرة بديعة باربد والمقدر عددهم 500 عامل من موظفين واطباء وممرضين واداريين على خلفية اصابة شقيقة محامي اربد وابنتها مساء امس بكورنا والتي تبين انها تعمل "قابلة" في المستشفى.

واضاف ان المستشفى يعمل بشكل اعتيادي ويستقبل المرضى وانه من باب الاجراءات الاحترازية الوقائية سيتم اخذ عينات لجميع موظفي المستشفى مبينا انه مع انتهاء جمع العينات سيتم تعقيم المستشفى بالكامل .

وزاد الدكتور زيتاوي ان المحامي الذي اعلن عن اصابته امس يقطن بمنطقة التطوير الحضري ببيت راس وهو شقيق القابلة وتم عزل منزله المكون من 3 طوابق حيث تقطن شقيقته وابنتها المصابة بنفس البناية التي يقطن بها .

واضاف إن شهر آب هو عطلة قضائية وان عدد المخالطين له محدود مبينا انه تم جمع 64 عينة لمخالطين له بنمطقة التطوير الحضري وننتظر صدور النتائج تباعا

واشار الزيتاوي أن المحامي قام بمراجعة "التنفيذ القضائي" يوم الثلاثاء الماضي، حيث سيتم اجراء فحص كورونا للأشخاص الذين خالطهم بالإضافة إلى إجراء عمليات تعقيم احترازيا

وزاد الدكتور زيتاوي ان المصاب خضع الأربعاء للفحص في مديرية الصحة في المحافظة بعد ظهور أعراض لديه ثم ظهرت النتيجة إيجابية الجمعة.

وأكد محافظ إربد رضوان العتوم أن المصاب لم تُكتشف إصابته بالفيروس عبر الفحوص العشوائية، مشيراً إلى عزل البناية التي يقيم بها المصاب.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لشقيقة محامي اربد المصاب وابنتها.