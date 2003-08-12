الكلالدة لوطنا اليوم: لن نتهاون في مكافحة المال الأسود واعتماد كل من بلغ 17 للاقتراع

وطنا اليوم - قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، خالد الكلالدة، لوطنا اليوم ان الوضع الوبائي مستقر، ولا داعي للقلق حول الانتخابات، مشيرا الى ان كل التعليمات التي تم تعديلها تأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الوبائي واجراءات السلامة العامة.

واضاف الكلالدة انه لا يوجد لدى الهيئة اية تخوفات حول نسب المشاركة، ولايزال الوقت مبكرا للحديث عن هذا الملف، ونأمل من جميع الناخبين المشاركة بالعملية الانتخابية واختيار ممثليهم في مجلس النواب التاسع عشر .

ولفت الى ان الهيئة تقوم بمتابعة اية بلاغات عن المال الاسود والتحقيق بها، ولن نتهاون في هذا الملف، مشيرا الى مكافحة هذه الآفة مسؤولية جماعية بين المواطنين والهيئة والجهات المختصة.

أما بالنسبة لسن الإقتراع فقد تم التأكيد على أنه يحق لكل من “بلغ سن 17 عاما و3 أشهر قبل 90 يوما من يوم الاقتراع، دون تحديد التاريخ المسموح به لذلك”، فيما كشف مصدر رسمي مطلع في الوقت ذاته، عن أن هذا السن يشمل مواليد 12/8/2003 فما دون.

وبشأن إدراج أسماء المغتربين في جداول الناخبين، ومدى قانونيته وأثره على الجداول تبعا لمحل الإقامة، اكدت الهيئة المستقلة للانتخابات بأنها لا تدرج المغتربين ممن ليس لهم محل إقامة محدد، بمعنى أنهم مغتربون، لكن مسجلين ومعروفي محل الإقامة، وإذا كانوا موجودين في المملكة يوم الاقتراع، فيمكنهم الاقتراع، فمكان إقامتهم صحيح خارج المملكة، لكن لهم مكان إقامة داخل المملكة، ومسجلون في جداول الناخبين

وتابع الكلالدة لوطنا اليوم بأن اختيار يوم الثلاثاء ليكون موعدا للانتخابات من أجل الابتعاد على عطلة نهاية الأسبوع لكي يتسنى للعائلات قضاء حوائجها واتمام التزاماتها العائلية.