4 إصابات إحداها بالغة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم - أصيب 4 أشخاص، بينهم إصابة بالغة، إثر حادث تصادم بين مركبتين خصوصيتين، وقع صباح اليوم، على الطريق الصراوي، بعد كازية الابيض باتجاه الحسا.

ووفق إدارة الدوريات الخارجية، فقد قامت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية الدفاع المدني بإسعاف المصابين إلى مركز طبي الحسا العسكري، حيث وصفت إحدى الإصابات بأنها بالغة و3 إصابات متوسطة