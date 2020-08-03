 وطنا نيوز -4 إصابات إحداها بالغة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
4 إصابات إحداها بالغة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
التاريخ : 08-08-2020 10:47:14 المشاهدات: 1930

وطنا اليوم - أصيب 4 أشخاص، بينهم إصابة بالغة، إثر حادث تصادم بين مركبتين خصوصيتين، وقع صباح اليوم، على الطريق الصراوي، بعد كازية الابيض باتجاه الحسا.

ووفق إدارة الدوريات الخارجية، فقد قامت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية الدفاع المدني بإسعاف المصابين إلى مركز طبي الحسا العسكري، حيث وصفت إحدى الإصابات بأنها بالغة و3 إصابات متوسطة


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق