اعلان نتائج التوجيهي بين 10 - 15 الجاري وطنا اليوم تنشر رابط نتائج الثانوية العامة 2020

وطنا اليوم - تنشر وطنا اليوم الرابط المعتمد لاستخراج نتائج الثانوية العامة فور اعتماد التوقيت لتنزيل النتائج الرسمية من قبل وزارة التربية والتعليم حيث من المنتظر ان يتم رفع النتيجة في غضون الايام القلية المتبقية على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي ان النتيجة هذا العام ستكون مرتفعة عن السنوات السابقة بواقع 10 % نسبة نجاح زيادة عن نسبة الاعوام الماضية.

وتوقعت وزارة التربي إعلان نتائج امتحان “التوجيهي” خلال الفترة الواقعة ما بين 10 و15 الشهر الحالي، نافيا في الوقت نفسه أن يتم إعلان النتائج خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل. وأكد أن وزارة التربية هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج وموعدها وآلية إعلانها، داعيا لعدم الالتفات إلى أي إشاعة حول ذلك.

يوجد خطوات لابد من اتباعها حتي يتمكن الطالب او الذي يريد الاستعلام عن النتيجة بالاطلاع عليها

وتتمثل هذة الخطوات في النحو الأتي:

في البداية يجب الذهاب الي موقع وزارة التعليم الاردني علي شبكة الانترنت “من هنا”.

بعد ذلك يتم نقل الطالب الي صفحة اخري بها تفاصيل الطالب.

لابد من كتابة اسم الطالب في المربع الاول رباعياً.

في المربع الثاني يجب كتابة رقم الجلوس الذي يتكون من ستة ارقام لكل طالب.

في النهاية يتم النقر علي زر الاستعلام عن نتيجة الطالب.

يتم نقلك الي صفحة اخري بها درجات كافة المواد

رابط نتائج التوجيهي في الاردن … رابط نتيجة التوجيهي 2020 في الاردن

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