الصورة تتكلم

وطنا اليوم - في الوقت الذي نشرت فيه صورة لاحد ثكالى لبنان يحتضنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بعد أن غاب مسؤولي دولتها عن السؤال عن جرحها واختفى ابناء جلدتها من تضميد جراحها، ترجع إلى الاذهان صورة جلالة الملك عندما احتضن احد العجائز الأردنيات في احد جولاته في قرى ومدن المملكة، لترسم واقع الحال الأردني الذي رغم كل ماقيل ويقال، الا ان الأردني يضمد جرحه داخل بيته الأردني، ولا يسمح بأن يفتح الباب على مصراعيه لدخيل او اجنبي بأن يحتضن جرحه، والأردني لا يستجدي دخلاء بأن يضمدوا جراحه وان غارت في كف يده وان ادمت معصميه.

إعادة صورة جلالته إلى الاذهان مشهد بكل ابعاده، مثالا رائعا لكل العرب كيف يكون الأب والقائد والملك بين ابناء شعبه وكيف يحتضن الملك آهات ابنائه وبناته والتي تزول بمجرد ان يحنو جلالته إلى عجوز او شاب او شايب رأى في عيون مليكه رأفت القائد و حنان الأب لكل الاردنيين، وترتسم الصورة معبرة عن نفسها وعن واقع عربي بات الاردن مثالا فيه رغم كل مابه من أزمات نسترشد فيها بحكمة القائد عندما يفتح ذراعيه لابنائه، أبجدية تخلق مشهدا يصنع المجد الأردني في محيط تتلاطم به كل أنواع التدخلات الاقليمية والدولية في الوقت الذي نأى به الاردن بنفسه بحكمة مليكه وحنكة قائده من أن يَذل او يُذل.

يا أيّـها المَلِـكُ الأَجَلُّ مكانـةً

بين الملوكِ ، ويا أَعَزُّ قَبِيلا

يا ابنَ الهواشِمِ من قُرَيشٍ أَسْلَفُـوا

جِيلاً بِمَدْرَجَةِ الفَخَارِ ، فَجِيلا