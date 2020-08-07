من هو هنري ووستر السفير الامريكي الجديد في الاردن

وطنا اليوم - آخر المعطيات المُعلنة بخصوص السفير ووستر قالت بأنّ مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر مذكرته التشريعية التي يوافق فيها رسميا على تسمية ووستر سفيرا في العاصمة الأردنية وبعد ترشيح البيت الأبيض له وموافقة الحكومة الأردنية علي تسميته، فمن يكون السفير الامريكي الجديد الذي منحه ترامب صفة السفير المفوض وهي تعني الكثير في لغة الدبلوماسية.

شغل ووستر منصب نائب مساعد وزير الخارجية للمغرب العربي ومصر في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.

وكان قبل ذلك، نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في باريس ، فرنسا ونائب رئيس البعثة، ثم القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في عمان ، الأردن.

وعمل ووستر أيضاً في السابق كمستشار سياسي في سفارة الولايات المتحدة في إسلام أباد بباكستان ومدير آسيا الوسطى في مجلس الأمن القومي ومستشار السياسة الخارجية للقائد العام لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية المشتركة.

وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل أيضاً كنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون إيران بالوكالة في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية ومدير مكتب الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية.

وكان ووستر ضابطاً في احتياطي الجيش الأمريكي لمدة 24 عامًا. حصل على بكالوريوس من كلية امهيرست وماجستير من جامعة ييل. ويتحدث ووستر الفرنسية والروسية ولديه معرفة عملية باللغة العربية والفارسية والسريانية / الآرامية.