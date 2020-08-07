الرئيسية | محليات تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلنت رئاسة الوزراء ، الجمعة تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة، والبقيّة خارجيّة.

وبين الموجز الإعلامي اليومي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ان الإصابات الجديدة جاءت على النحو التالي :

- حالة محليّة لمواطن في محافظة إربد، يتمّ الاستقصاء حاليّاً عن سبب الإصابة، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمةً لتحديد المخالطين وفحصهم، وعزل البناية التي يقطن بها.

- حالتان بين القادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (من السعوديّة والعراق).

- حالتان لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وبين التقرير ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1237) حالة.

كما سُجِّلت (7) حالات شفاء اليوم، جميعها في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.

وتمّ إجراء (5976) فحوصات مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (634721) فحصاً.

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