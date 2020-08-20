الرئيسية | محليات وزارة التربية ترفض اعتماد كتاباَ حول السيرة النبوية

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة التربية والتعليم ممثلة بإدارة المناهج والكتب المدرسية، أن الكتاب الموسوم بـ(أسوة حسنة/ المنهاج التفاعلي للسيرة النبوية)، قد ورد إليها من إحدى الشركات التعليمية بغرض اعتماده كتابا إضافيا للمؤسسات التعليمية الخاصة.

وقالت الوزارة في تصريحات صحفية الجمعة إن الإجراء الرسمي المتبع في مثل هذه الحالة، يتم من خلال تشكيل لجنة من المتخصصين في موضوع الكتاب لدراسة الكتاب وتقييمه وفق معايير وأسس معتمدة من مجلس التربية والتعليم تتماشى وتتناسب مع فلسفة التربية والتعليم في الأردن.

وأضافت أن الكتاب المذكور خضع للإجراءات المتبعة، وان اللجنة الدارسة له قررت عدم اعتماده كتابا إضافيا لعدم انسجامه مع فلسفة وزارة التربية والتعليم؛ إذ ورد فيه بعض من المغالطات التي تمس سيرة رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض من العبارات التي تشذ عن السياق التربوي، والجمل التي يمكن أن تفهم في خارج سياقها.

وأكدت الوزارة أنها خاطبت رسميا وضمن إجراءاتها المعتمدة، الشركة التعليمية المعنية، وابلغتها عدم اعتماد الكتاب المذكور في المؤسسات التعليمية الخاصة، فيما عممت المخاطبة على جميع مديرياتها في الميدان لعدم اعتماد الكتاب المعني.











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