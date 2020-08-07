فيديو / عندما يحتضن الملك شعبه

وطنا ليوم - رصدت وطنا اليوم مقاطع فيديو لجلالة الملك أثناء جولاته على القرى والمدن الأردنية فضرب جلالته لوزراء حكومتنا ومسؤولي الدولة درسا حيا كيف تكون القيادة وكيف تطبق الإدارة، فعندما يكون الشعب والملك في قارب واحد كان جلالته حفظه الله ورعاه على الدوام قريبا من اهله وشعبه فلم يترك قرية ولا مدينة من الطره إلى الدره حتى زارها والتقى عجائزها، ووقر شيوخها واستمع إلى أهلها شيبها وشبانها وكانت جولات جلالته وولي عهده الأمين الأمير حسين حفظهما الله ورعاهما في قرى الجنوب ووادى عربة أروع الأمثلة على تحسس مشاكل ومشاعر البسطاء تجاه جلالته فكانت العفويه التي صدرت عن عجائز قرى الاردن شاهدا على محبة الناس لجلالته.

الا انه يبقى السؤال الأكثر جدلا لماذا لا يتعلم من هم حول الملك اسلوب التعاطي مع الشباب والشيبان بدلا من يرتكنوا إلى ابراجهم العاجيه، ما نحتاجه هذه الأيام ان ينزل المسؤول إلى الشارع لا ان يجلس في مكتبه ويطالع ساعته، تعلموا من ابا الحسين كيف تكون القيادة وكيف تطبق الإدارة.