الرئيسية | محليات الكشف عن مكان وطريقة تخزين نترات الامونيوم في الأردن

وطنا اليوم-عمان:كشف مدير مشروع مستودعات نترات الامونيوم في الشركة المنفذة للمستودعات لصالح مشروع الصخر الزيتي، المهندس سيف حدادين، عن تفاصيل البناء، وآلية عزله ليكون آمنا.

وقال حدادين إن هذه المستودعات بنيت في منطقة خالية بالصحراء يحيطها 40 كلم2 من الخلاء، وتبعد عن العاصمة عمان مسافة 70 كلم، وتسمى عطارات ام الغداران بالقرب من مكب النفايات الخطرة.

وبين أن المستودعات التي سلمت من قبل الشركة المنفذة في عام 2017، بنيت بمقاييس عالية، تراعي المواصفات العالمية، وفقا لكود "ناتو" المستخدم من قبل الجيش الامريكي.

وأوضح أن المبدأ الاساسي للمخازن اعتمد على اقامة جدران "باطون" فيما كان السقف من حديد الستيل، الأمر الذي يضمن في حال حدوث انفجار - لا قدر الله - أن يكون للأعلى دون انتشار جانبي.

واضافة الى جدران "الباطون" قال حدادين إنه تم اقامة سواتر ترابية في محيط كل مخزن لامتصاص الصدمة في حال الانفجار، وبالتالي لا ينتشر بشكل كبير، ويكون تأثيره اضعف.

وأكد حدادين على أن فصل المخازن عن بعضها الآخر، واحاطتها بالسواتر الترابية العالية، يضمن عدم تأثر المخازن الاخرى في حال وقوع انفجار بأي منها.

كما راعت المستودعات عدم ضمان عدم وجود مصدر حراري او مصدر "شرارة" داخلها وفق حدادين، حيث وضعت وحدات التكييف خارجية، ووحدات الانارة "بلا شرارة"، مشيرا الى أن الامونيوم لوحده لا ينفجر ولا بد من وجود شرارة او مصدر لهب.

وبين أن المستودعات التي بنيت تتسع لكميات ضخمة من نترات الامونيوم مشابهة لتلك التي كانت داخل مستوع مرفأ بيروت والتي تسبب بالانفجار الضخم.

واشار المهندس حدادين الى أن استيراد هذه المادة في الأردن لا يتم إلا من خلال رقابة الاجهزة الامنية، وكذلك تتابع الاجهزة الأمنية المختصة مستودعات التخزين واماكن استخدامها.

ولفت الى أنه عند تسليم المستودع عام 2017 قامت لجنة مشكلة من 12 جهة منها جهات أمنية بالكشف على الموقع والتأكد من معايير البناء وصلاحيته للاستخدام كمخازن لنترات الامونيوم وفق المعايير العالمية.

وتستخدم نترات الأمونيوم في صناعة الأسمدة على نطاق واسع لأنها مصدر غني بالنيتروجين للنبات، اما في مجال التعدين والمناجم فتستخدم بصناعة المتفجرات، حيث تعد متوسطة الانفجار، وهي أقوى من البارود بأربعة أضعاف، بينما تتفوق عليها مادة "تي إن تي" في قوة الانفجار.

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