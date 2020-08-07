الرئيسية | محليات رسالة مهمه من الدكتور وائل هياجنة إلى الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:أوصى الدكتور وائل هياجنة عبر منشور له على الفيس بوك بضرورة التقيد بخطوات من شأنها أن تكون المعيار الوحيد للعبور الآمن لفصل الشتاء القادم. وتاليا نص المنشور: مع اقتراب الشتاء (وفيروساته) وتوقع عودة المزيد من الأردنيين وتحول التركيز من الكورونا الى ...... فمن المناسب التذكير بما يلي: ١- مطعوم الانفلونزا كان ضروريا سابقا وهو مفصلي الآن, ورجائي للجميع (فوق عمر الستة أشهر ) أن يتلقوا هذا المطعوم مع نهاية شهر ٩ أو بداية شهر ١٠ والرباعي أفضل من الثلاثي. ٢- دور الكمامة في الوقاية أصبح الآن جليا وواضحا في الأماكن العامة المغلقة والمؤسسات ومراكز التسوق, اصنعوا كمامات القماش بأيديكم ولا تسمحوا لأحد باستغلالكم!!!! ٣- بات واضحا أن مراكز التسوق والمطاعم في الأردن لا تطبق احترازات التباعد المجتمعي أو اشتراطات التدخين (المؤسف أصلا وبداية) ونصيحتي المتواضعة لهم أن يلتزموا قبل أن يندموا حين لا ينفع الندم ٤- هناك ضرورة واضحة وملحة الآن لتعديل قرار الدفاع رقم (١١) ليصبح استعمال القفازات غير ملزم. إن استعمال القفازات في الأردن أصبح جالبا للمخاطر أكثر من جلبه للمنافع ولابد من حل سريع لهذا الأمر ٥- أما بالنسبة لأماكن العبادة فوضعها ليس أفضل من غيرها من أماكن التجمع ولن أعلق أكثر من ذلك غير الدعوة للمصلين بالقبول والسلامة !! بصراحة وشفافية فإن التزام المواطنين هو المعيار الصادق والوحيد لعبورنا الآمن لفصل الشتاء نحن نعرف تماما أن هناك ما يثقل قلوبكم وعقولكم هذه الأيام ولكنها أمانة في أعناقنا أنا وزملائي وبالذات في مبادرة "وطن"

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