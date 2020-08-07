الرئيسية | محليات متى التكميلي؟.. في ظل تصريحات ومواعيد غير واضحة

وطنا اليوم-عمان:فيما أكدت وزارة التربية والتعليم انه لن يكون هنالك امتحانات ثانوية عامة توجيهي (تكميلي) مباشرة بعد اعلان نتائج الثانوية العامة مرجحة ان يكون التكميلي في شهر تشرين الثاني من هذا العام، ما يزال الغموض سيد الموقف لدى الطلبة الراغبين بالتقدم للدورة التكميلية.

فوفقا لوزارة التربية والتعليم فالدورة التكميلية تحتاج ٧٠ يوما من اعلان نتائج الثانوية العامة ولن تعقد قبل بداية العام الجامعي.

وبحسب تصريحات سابقة لامين عام الوزارة نواف العجارمة فان اعلان موعد الدورة التكميلية سيكون بعد صدور نتائج الثانوية العامة. واضاف العجارمة، حينها، ان الوزارة لم تحدد موعدا نهائيا للدورة التكميلية وستقوم بطرح ثلاثة مواعيد للاستفتاء من قبل الطلبة واعتماد موعد نهائي على ان يكون قبل نهاية العام الحالي.

وبحسب الناطق الاعلامي لوزارة التعليم العالي مهند الخطيب فان التعليم العالي أكدت ان طلبة الامتحانات التكميلية يستطيعون التقديم في الفصل الثاني من العام الدراسي الجامعي. وان الموضوع محكوم بتحديد متى موعد عقد امتحان التكميلي.

وبحسب السيناريوهات المطروحة فان الطلبة سيتقدمون للقبول الموحد فور فتح باب القبول بأيام قليلة بعد اعلان نتائج الثانوية العامة وفي حال رغبة البعض بالتكميلي فهذا يعني ضياع الفصل الدراسي الجامعي الاول وعليه انتظار الفصل الدراسي الجامعي الثاني، علما ان العام الدراسي الجامعي يبدأ في ٢٧ ايلول المقبل.

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