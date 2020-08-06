الرئيسية | محليات الصرايرة: 93 مليوناً و378 ألف دينار حجم التبرعات لـ "همة وطن"

وطنا اليوم-عمان:قال نائب رئيس لجنة إدارة صندوق همة وطن جمال الصرايرة إن حجم التبرعات التي وصلت للصندوق بلغت 93 مليونا و 378 الف دينار تم صرفها بواقع 73 مليون لصندوق المعونة الوطنية ومليون دينار لتكية ام علي ومليون دينار أخرى للهيئة الخيرية الهاشمية اضافة الى تخصيص مليون دينار لدعم عودة آمنة للأردنيين من الخارج.

وأشار الصرايرة خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزازز إلى أنّ الرصيد المتبقي في حساب الصندوق يبلغ 18 مليون دينار.

وأكد الصرايرة، أن آلية الصرف واضحة وشفافة وتخضع للرقابة لافتا الى استعداد الصندوق لتخصيص جزء من المبلغ لوزارة الصحة لتمويل توفير اجهزة ومطاعيم.

رئيس لجنة حساب الصحة الدكتور محمود الشياب، اشار إلى أن حجم التبرعات للحساب وصل حوالي 5ر17 مليون دينار، مؤكداً أن معايير الصرف تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة وحسب الاولويات الصحية مع بدء الجائحة، حيث تم تخصيص 7 ملايين للمطاعيم و 5 ملايين لانشاء مركز وبائيات و 3 ملايين دينار للخدمات الطبية.

بدورها، أشارت رئيس لجنة حساب الخير ريم ابو حسان، أن اجمالي التبرعات لحساب الخير بلغ نحو 3 ملايين و 854 الف دينار وتركزت اوجه الصرف على دعم عمال المياومة ومساعدة الاسر الفقيرة التي تضررت مساكنها نتيجة عدم القدرة المالية ودعم مشاريع الاسر الفقيرة المنتجة ودعم العاملات في الحاضنات والعاملات في رياض الاطفال.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمه اسحاقات، أن الدعم الكبير الذي حصل عليه صندوق المعونة الوطنية من حساب همة وطن استفاد منه 250 الف اسرة بحجم اجمالي بلغ 73 مليون دينار تم صرفها على 3 دفعات خلال 3 اشهر ما كان له دور كبير في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

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