الرئيسية | محليات مفاوضات لفتح الأسواق الحرة في الأردن أمام المواطنين

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر مطلع، الخميس، إن هناك مفاوضات بين الحكومة وشركة الاسواق الحرة لفتحِ الاسواق أمام المواطنين للتسوق، في ظلِ توقف حركة السفر ضمنَ إجراءات الحظر لمواجهة جائحة كورونا.

وبحسبِ المصدر الذي فضل عدمَ ذكرِ اسمه، فإن هناك موافقةً مبدئيةً على فتحِ الاسواق الحرة أمام المواطنين في حين أن الصورة لم تتضح حولَ الية البيع هل ستكونُ بالأسعارِ المباعة بالأسواق الحرة أم ستكون ُمقابل فرضِ رسمٍ أو ضريبةٍ على السلع، حيث أن الاسواق الحرة في الأردن تقدمُ أسعاراً معفاةً للمسافرين فقط وخلالَ اربعهَ عشرَ يوماً من موعد دخولهم الأردن.

الى ذلك أظهرت بياناتُ مجموعةِ الاسواق الحرة في افصاحٍ لها على موقع بورصة عمان تأثر أعمالها بإجراءاتِ الحظر الذي فرض في أواخر شهر آذار الماضي لمكافحةِ الجائحة حيث تراجعت أرباحها ومبيعاتها في النصفِ الأول من العام الحالي بنسبةِ 37 % فيما تشغل حاليا سوقين فقط.

فيما أظهرت الأرقام تراجع قيمةِ بدل الخدمات للخزينة بنسبة 38% حيث تلتزم الشركة بموجب اتفاقية الامتياز التي تنتهي في نهاية شهر آب من العام المقبل بدفعِ 9% كبدلِ خدماتٍ من إجمالي المبيعات للخزينة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر