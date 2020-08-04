قبيلة بني حميدة في بيان غاضب: يمثلون أنفسهم فقط

وطنا اليوم-عمان:رفضت قبيلة بني حميدة في بيان لها اليوم استغلال اسم القبيلة بأي أمر يكون ضد أمن وآمان الوطن المفدى، كما رفضت قبيلة بني حميدة في بيانها الصادر اليوم، لغة الإستقواء ونكران الجميل، وعدم تقدير الظروف العامة، وعدم الشعور بالهمّ العام الذي يعيشه الوطن العزيز.

وأكدت أن علينا جميعا أن نتحمل الظروف التي يمر بها الوطن، وأن نتقاسم لقمة العيش من أجل حماية وطننا العزيز، وعدم الانقياد خلف الشائعات والفتن، والوعي التام بأن أرننا يتمتع بنزاهة القضاء الأردني، والذي هو مضرب للمثل.

وتالياً نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تابعنا كبقية الشعب الأردني أحداث ومجريات قضية نقابة المعلمين، الأردنيين، وهم أبناؤنا وقدوتنا ونكن لهم جل الاحترام والتقدير. وإن امن وطننا الحبيب يتقدم بجميع المصالح والمكاسب الشخصية ونرفض بقوة استغلال اسم قبيلة بني حميدة الممتدة على تراب وطننا الغالي، وإننا نقف بوجه اي شخص يحاول استغلال اسم القبيلة بأي أمر يكون ضد أمن وآمان الوطن المفدى.

ونستنكر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من عدة أشخاص قاموا بنشر بيان باسم قبيلة بني حميدة، فهم يمثلون أنفسهم فقط، ولا يمثلون أبناء القبيلة الشماء، ونرفض أيضا لغة الاستقواء ونكران الجميل، وعدم تقدير الظروف العامة، وعدم الشعور بالهمّ العام الذي يعيشه الوطن العزيز بسبب جائحة فيروس كورونا وظروفه الاستثنائية التي يمر بها، علماً بأن محتوى البيان مخالف للواقع تماماً، وإن صاحب الفصل المحاكم المختصة، وعلينا جميعا أن نتحمل الظروف التي يمر بها الوطن، ونتقاسم لقمة العيش من أجل حماية وطننا العزيز، وعدم الانقياد خلف الشائعات والفتن، والوعي التام بأن أرننا يتمتع بنزاهة القضاء الأردني، والذي هو مضرب للمثل.

حفظ الله الأردن وقائده الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.



