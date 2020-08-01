الرزاز: الأوضاع تستوجب استدامة عمل همة وطن

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن مساهمة المواطنين الاردنيين مؤسسات وافرادا وتبرعاتهم لصندوق همة وطن مكنت الدولة الاردنية من تنفيذ جزء كبير من الاولويات التي تم وضعها مع بداية جائحة كورونا سيما بمجالات الصحة ودعم عمال المياومة ومن فقدوا مصدر دخلهم والفئات المتضررة اضافة الى اي امور طارئة اخرى .

وقال رئيس الوزراء، إنه ومع هذا الانجاز الكبير الذي تحقق بفضل همة الاردنيين وتكافلهم الا ان تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية للجائحة لا تزال قائمة ما يستوجب استدامة عمل الصندوق واستمرارية رفده بالتبرعات.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه اليوم الخميس نائب رئيس لجنة ادارة صندوق همة وطن جمال الصرايرة ورئيس لجنة حساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ورئيس لجنة حساب الصحة الدكتور محمود الشياب وبحضور وزراء التنمية الاجتماعية والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والصحة والدولة لشؤون الاعلام .

واكد الرزاز بهذا الصدد، ان صندوق همة وطن يمكن ان يشكل نواة لعمل مؤسسي لجميع اوجه الخير مستقبلا حتى بعد انتهاء ازمة كورونا للتعامل مع اي مستجدات او امور طارئة.

واعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء صندوق همة وطن والحسابات المنبثقة عنه واللجان العاملة فيه وللافراد والمؤسسات المتبرعين الذين ساهموا بهذا الجهد الوطني الذي جسد ابهى صور التراحم والتكافل في اردن الخير وفي تحملهم لجزء من المسؤولية الاخلاقية والعمل الانساني النبيل تكريسا لقيم الاردنيين المستمدة من ديننا الاسلامي الحنيف وعاداتنا الاردنية الاصيلة.

وقال رئيس الوزراء "كما تعهدنا منذ انشاء صندوق همة وطن فان كل فلس يأتي للصندوق سيتم صرفه في الاوجه المخصصة له وبعد تنسيب من اللجان المعنية في الصندوق الرئيسي وحسابي الخير والصحة ووفق اعلى معايير الحاكمية والشفافية والرقابة لعملية جمع التبرعات واوجه الانفاق " .

وناقش الاجتماع اولويات واوجه الصرف من حساب صندوق همة وطن الرئيسي وامكانية تخصيص مبلغ مالي من حساب الصندوق لتحمل جزء من الكلفة لغير المقتدرين وضمن معايير دقيقة وواضحة يتم اعتمادها ونشرها لاحقا وتعطي الاولوية لغير المقتدرين ممن تقطعت بهم السبل ومن فقدوا وظائفهم في الدول التي يقيمون فيها ويثبت انه ليس لديهم اي مصادر دخل تغطي تكاليف عودتهم .

من جهته، اكد نائب رئيس لجنة ادارة صندوق همة وطن جمال الصرايرة ان حجم التبرعات التي وصلت للصندوق بلغت 93 مليونا و 378 الف دينار تم صرفها بواقع 73 مليون لصندوق المعونة الوطنية ومليون دينار لتكية ام علي ومليون دينار اخرى للهيئة الخيرية الهاشمية اضافة الى تخصيص مليون دينار لدعم عودة امنة للأردنيين من الخارج " ولدينا الان رصيد متبقي في حساب الصندوق يبلغ 18 مليون دينار".

واكد الصرايرة، ان آلية الصرف واضحة وشفافة وتخضع للرقابة لافتا الى استعداد الصندوق لتخصيص جزء من المبلغ لوزارة الصحة لتمويل توفير اجهزة ومطاعيم. رئيس لجنة حساب الصحة الدكتور محمود الشياب، اشار إلى أن حجم التبرعات للحساب وصل حوالي 5ر17 مليون دينار، مؤكداً أن معايير الصرف تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة وحسب الاولويات الصحية مع بدء الجائحة، حيث تم تخصيص 7 ملايين للمطاعيم و 5 ملايين لانشاء مركز وبائيات و 3 ملايين دينار للخدمات الطبية.

بدورها، أشارت رئيس لجنة حساب الخير ريم ابو حسان، أن اجمالي التبرعات لحساب الخير بلغ نحو 3 ملايين و 854 الف دينار وتركزت اوجه الصرف على دعم عمال المياومة ومساعدة الاسر الفقيرة التي تضررت مساكنها نتيجة عدم القدرة المالية ودعم مشاريع الاسر الفقيرة المنتجة ودعم العاملات في الحاضنات والعاملات في رياض الاطفال.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمه اسحاقات، أن الدعم الكبير الذي حصل عليه صندوق المعونة الوطنية من حساب همة وطن استفاد منه 250 الف اسرة بحجم اجمالي بلغ 73 مليون دينار تم صرفها على 3 دفعات خلال 3 اشهر ما كان له دور كبير في تحقيق الاستقرار الاجتماعي .