الرئيسية | محليات العضايلة: إطلاق منصة لعودة الأردنيين براَ

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الااعلام أمجد العضايلة، إنه سيتم البدء إعتباراً من تاريخ 15 آب الجاري، تنفيذ مرحلة العودة المتدرجة للأردنيين من الخارج في مرحلتها الجوية الخامسة والبرية الثالثة، وفق وتيرة تراعي الوضع الوبائي المحلي، وتوافر أماكن الحجر المؤسسي.

تنفيذا لذلك، ستقوم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، بتفعيل منصة مخصصة لعملية العودة براً للأردنيين من دول جوار المملكة وعبر المنافذ البرية والبحرية وهي (http://safelyhome2.gov.jo)

كما ستتم إعادة تفعيل منصة التسجيل (http://Safelyhome.gov.jo) المخصصة لاستقبال طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة جواً مجدداً.

سيستمر فتح المنصتين بشكل دائم ومستمر، تمكيناً لأهلنا المواطنين في الخارج من التسجيل في أي وقت.

على من سجَّل سابقاً، ولم يتمكن من العودة حتى الآن، التسجيل مجدداً بتقديم طلب جديد، ليتسنى له توفير الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة لهذه المرحلة من عملية العودة المتدرجة للأردنيين من الخارج.

أؤكد هنا أن المنصتين مخصصتان حصراً للأردنيين. وعلى الفئات الأخرى من غير الأردنيين التواصل والتقدم مباشرة لسفارة المملكة المعنية، وفق الآليات التي أُتبعت في المراحل السابقة.

ضمن هذه المرحلة الخامسة وفيما يتعلق تحديدا بالعودة جواً، ستُسيَّر رحلات من الوجهات التالية: دبي، أبو ظبي، مسقط، المنامة، الدوحة، الكويت، جدة، الرياض، القاهرة، بودابست، موسكو، نور سلطان، فرانكفورت، نيويورك، شيكاغو، اسطنبول ورحلة خاصة بطلابنا في الشطر الشمالي من قبرص؛ وستنظر الخلية في تسيير رحلات لدول إضافية إن وُجدت حاجة لذلك، بما يتسق وأعداد مقدمي الطلبات.

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