الرئيسية | محليات وصول طائرتين على متنها مستشفى ميداني أردني إلى بيروت

وطنا اليوم-عمان:وصل المستشفى العسكري الميداني الأردني، الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لدعم الأشقاء في لبنان.

وكان المستشفى الميداني العسكري، غادر في وقت سابق من الخميس، إلى بيروت، بإيعاز من الملك عبدالله الثاني لمساعدة الشعب اللبناني جراء انفجار المرفأ الكبير الذي أسفر عن 138 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح.

ويضم المستشفى الميداني جميع الاختصاصات والطواقم الطبية؛ للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، ومساندة الأشقاء في لبنان.

ويشمل المستشفى، الذي سيتوجه إلى بيروت يوم الخميس، 48 سريراً، و10 أسرة عناية حثيثة ICU، وغرفتين للعمليات، ومختبر أشعة، حيث يتألف كادره من 160 شخصا، وسيكون مجهزاً بالكامل لإجراء جميع العمليات الجراحية.

مدير التوجيه المعنوي طلال الغبين، قال إن "المستشفى الميداني الأردني سيدخل إلى العمل خلال 24 ساعة، وهو مكون من الطواقم الطبية اللازمة لإجراء العمليات الصغرى والكبرى، ويراعي الظرف أو الحالة الطبية التي يعاني منها الأشقاء في لبنان من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أيضا".

"نأخذ بعين الاعتبار سلامة طواقمنا، ونفتخر بما قدمه الأردن خلال الجائحة، وبأننا أصبحنا في مصاف الدول التي تتعامل مع هذه الجائحة، ولديها الخبرة" بحسب الغبين.

وقال الغبين الأربعاء، إنّ "القوات المسلحة ترسل مستشفياتها الميدانية لكل من يحتاج الغوث والسند في طلب الرعاية الطبية، سواء من الأشقاء العرب أو غيرهم من خلال مديرية الخدمات الطبية الملكية".

وأوضح أن "المستشفى الميداني يعتبر وحدة طبية متنقلة تهتم بالضحايا والمصابين في المواقع قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى الثابت، ويستخدم في وقت الكوارث والأزمات والحوادث، وما يلم في لبنان في هذا الجانب".

وتابع: "يتكون المستشفى من طاقم طبي مجهز بعدة طبية متنقلة والإسعافات الطبية اللازمة، ونختار موقعه بحيث يتم الوصول إليه بسهولة".

وأشار الغبين إلى أنه "بتوجيهات من جلالة الملك، أوعز رئيس هيئة الأركان المشركة اللواء يوسف الحنيطي إلى مديرية الخدمات الطبية والمديريات المعنية في القيادة العامة بتجهيز المستشفى الميداني، وإرساله إلى لبنان الخميس، ويضم المستشفى 48 سريراً، 10 أسرّة (ICU) و 160 طاقماً طبياً".

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى جمهورية لبنان.

ويضم المستشفى الميداني جميع الاختصاصات والطواقم الطبية؛ للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، ومساندة الأشقاء في لبنان.

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