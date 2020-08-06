الرئيسية | محليات إغلاقات وإنذارات وإتلاف دواجن في منشآت بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:كشفت كوادر فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الزرقاء خلال الاسبوع الحالي على 150 مطعما ومحلا في المحافظة ووجهت إنذارات ومخالفات لبعض منها ضمن متابعة المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفيروس.

وقال مدير المؤسسة في الزرقاء الدكتور هادي الخيطان إن الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الزيارات الميدانية تمثلت بإتلاف 3 أطنان من الدجاج والمواد الصلبة، والحجز على 7 أطنان سيتم إتلافها بسبب التلاعب ببطاقة البيان للمنتج، وإنذار 98 مطعما، وإيقاف 27 عن العمل، إضافة إلى إغلاق 6 مطاعم لغاية تصويب أوضاعها، كما قامت بحجز طنين لغايات الفحص المخبري.

وأكد الخيطان أن هذه المخالفات أظهرت وجود علامات تلف وفساد ظاهري في المواد الغذائية «الدجاج النيئ» وعرض مواد غذائية بائتة خلافا لتعليمات المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومخالفات في الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين «النظافة الشخصية والممارسات الخاطئة» ومخالفة اشتراطات تداول المواد الغذائية وحفظها ونقلها وعرضها والصادرة عن المؤسسة، والممارسات الصحية الخاطئة التي تتمثل في مكافحة الحشرات والآفات والنظافة العامة داخل المنشأة.

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