الرئيسية | محليات حادثة عين الباشا تدق ناقوس الخطر بشأن تكرار حالات التسمم

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور مهدي العقرباوي، إن جميع مشاغل اللحوم والدواجن يجب أن تخضع لرقابة مشددة من قبل الجهات المختصة للتأكد من سلامة تخزين ونقل اللحوم.

وأضاف العقرباوي إن هناك نقاطا حرجة في السلسلة الغذائية ونقل اللحوم ويجب أن تبقى في درجات حرارة أقل من 5 درجة مئوية، وإذا زادت تبدأ البكتريا في النمو، مشيرا إلى أن الدواجن تمرّ بأكثر من سلسلة للوصول إلى سيخ الشاورما، وتكون في درجات حرارة مرتفعة، مرجّحا أن يكون هذا السبب الرئيس للتلف ونمو البكتريا والفيروسات.

ولفت إلى وجود أكثر من 3500 مشغل شاورما بالمملكة وجزء كبير منها غير مرخص ولا يخضع للرقابة ويعمل فيه أكثر من عشرة أشخاص، ويكون في أماكن تحت الأرض وينتج يوميا (2) طن على الأقل، ولا يوجد به أي اشراف صحي أو مخبري.

وقال إن الرقابة يجب أن تكون على السلسلة كاملة، بدءا من المسلخ ومن ثم النقل وبعدها المشاغل وصولا إلى المطاعم، محذرا من تكرار حالات التسمم في حال ارتفاع درجات الحرارة نظرا لعدم وجود رقابة صحية وتبريد صحيح لهذه المنتجات الغذائية.

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