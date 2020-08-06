الرئيسية | محليات تحديد الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة إن الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة التي سجلت على منصة حماية (https://hemayeh.jo) على الموقع الإلكتروني للوزارة وتستفيد من إعفاء صاحب العمل والعامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما في ذلك الرسم الإضافي لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) سيكون بتاريخ 2020/10/31.

وأضاف الوزير في تصريحات صحافية الخميس أنه سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية من غرامة عدم تجديد إذن الإقامة السنوية المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973.

وأشار إلى أن أخر موعد للتسجيل على منصة حماية للوزارة لغايات مغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة سيكون لغاية نهاية دوام يوم الأحد الموافق 2020/8/16 للاستفادة من هذه الإعفاءات، لافتا إلى أن المنصة ستغلق بعد هذا التاريخ.

وأكد البطاينة أن التنسيق مستمر بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال، في ضوء الإجراءات المتعلقة بتنظيم الرحلات الجوية إلى بعض البلدان العربية والأجنبية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات بحرية إضافية عبر ميناء العقبة نويبع.

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