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تحديد الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة في الأردن
وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة إن الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة أراضي المملكة التي سجلت على منصة حماية (https://hemayeh.jo) على الموقع الإلكتروني للوزارة وتستفيد من إعفاء صاحب العمل والعامل الوافد وعائلته (أصوله وفروعه) الذين سيغادرون بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل المترتبة عليهم، بما في ذلك الرسم الإضافي لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) سيكون بتاريخ 2020/10/31.
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