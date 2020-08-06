الرئيسية | محليات مغادرة طائرة أردنية على متنها مستشفى ميداني إلى بيروت

وطنا اليوم-عمان:غادرت، الخميس، أول طائرة مخصصة للمستشفى الميداني الأردني إلى لبنان من أصل طائرتين تابعتين للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بتوجيهات ملكية، بعد انفجار ضخم وقع في مستودعات ميناء قرب وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

مدير التوجيه المعنوي طلال الغبين، قال الأربعاء، إنّ "القوات المسلحة ترسل مستشفياتها الميدانية لكل من يحتاج الغوث والسند في طلب الرعاية الطبية سواء من الأشقاء العرب أو غيرهم من خلال مديرية الخدمات الطبية الملكية".

وأوضح أن "المستشفى الميداني يعتبر وحدة طبية متنقلة تهتم بالضحايا والمصابين في المواقع قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى الثابت ويستخدم في وقت الكوارث والأزمات والحوادث، وما يلم في لبنان في هذا الجانب".

وتابع: "يتكون المستشفى من طاقم طبي مجهز بعدة طبية متنقلة والإسعافات الطبية اللازمة، ونختار موقعه بحيث يتم الوصول إليه بسهولة".

وأشار الغبين إلى أنه "بتوجيهات من جلالة الملك أوعز رئيس هيئة الأركان المشركة اللواء يوسف الحنيطي إلى مديرية الخدمات الطبية والمديريات المعنية في القيادة العامة بتجهيز المستشفى الميداني، وإرساله إلى لبنان الخميس، ويضم المستشفى 48 سريراً، 10 أسرّة (ICU) و 160 طاقماً طبياً".

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى جمهورية لبنان.

ويضم المستشفى الميداني جميع الاختصاصات والطواقم الطبية؛ للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، ومساندة الأشقاء في لبنان.

ويشمل المستشفى، الذي سيتوجه إلى بيروت اليوم الخميس، 48 سريراً، و10 أسرّة عناية حثيثة ICU، وغرفتين للعمليات، ومختبر أشعة، حيث يتألف كادره من 160 شخصا، وسيكون مجهزاً بالكامل لإجراء جميع العمليات الجراحية.

وسيتم نقل مرتبات وطواقم المستشفى على متن طائرات النقل العسكرية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

وأسفر انفجار ضخم وقع، الثلاثاء، في مستودعات ميناء قرب وسط العاصمة اللبنانية بيروت، عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف، وفق الصليب الأحمر اللبناني.

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