الرئيسية | محليات بحث مستمر عن المخبز الذي ظهر بداخله فأر

وطنا اليوم-عمان:أكد نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي أن النقابة ستستعين بالأجهزة الأمنية لتتمكن من تحديد موقع المخبز الذي ظهر في مقطع فيديو داخله فأر.

وقال الحموي عبر التلفزيون الأردني إن النقابة ومن خلال كوادرها المنتشرة في المملكة لم تتمكن بعد من تحديد المخبز المعني، مناشدا مصور مقطع الفيديو وناشره لأول مرة التواصل مع النقابة والافصاح عن المخبز.

وأضاف أن النقابة ستخاطب مديرية الأمن العام ووحدة الجرائم الالكترونية، لطلب معرفة هوية ناشر مقطع الفيديو، للتواصل معه.

وبين أن المقطع قد يكون مصور خارج المملكة، ولذلك لا بد من التحقق، موضحا أنه في حال معرفة المخبز المعني سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

وكان أكد الحموي ، الأربعاء، أن النقابة بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا زالت تبحث عن المخبز الذي ظهر بداخله فأر.

ولفت إلى أن جهود النقابة والغذاء والدواء مستمرة بالبحث في مخابز المملكة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود فأر داخل أحد المخابز، مشيرين الى أن المخبز في العاصمة عمان.

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