الرئيسية | محليات جمع 100 عينة من أقرباء ومخالطي مصاب الرمثا

وطنا اليوم-عمان:قالت مديرة مديرية صحة لواء الرمثا إخلاص سعد، إن فرق الاستقصاء الوبائي قامت بجمع نحو 100 عينة من أقرباء ومخالطي السائق الذي تبين الاربعاء اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت سعد ،الخميس، أن فرق الاستقصاء بدأت منذ اكتشاف الإصابة بجمع عينات من الأماكن التي ارتادها المصاب على نطاق أوسع يشمل جميع المخالطين المحتملين، بحسب المملكة.

وأعلن محافظ إربد رضوان العتوم، الاربعاء، عزل 4 منازل تعود للمصاب وأشقائه لمدة 14 يوما.

وأضاف العتوم،أنّه تم تحويل المصاب من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في مدينة إربد إلى مستشفى الامير حمزة في عمّان.

وأشار إلى أنّ المصاب راجع مستشفى الملك المؤسس في إربد، واكتشفت إصابته، ويعمل سائق شاحنة داخل الأردن، حيث خالط مصابين على حدود العمري لانه ينقل بضائع ضمن عملية "باك تو باك".

وبين أن فرق الاستقصاء الوبائي أخذت أكثر من 50 عينه لأسرة المصاب، لافتا إلى أن أخذ العينات سيصل إلى 100 اليوم.

وأشار العتوم إلى أنّ عمليات التعقيم ستبدأ صباحا بعد الترتيب مع سلاح الهندسة.

وقال وزير الصحة، سعد جابر، الأربعاء، إنه تم تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن منها حالة محلية في الرمثا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 1231، وتعتبر هذه الإصابة أول إصابة محلية منذ 6 أيام.

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