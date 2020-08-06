الرئيسية | محليات لجنة فنية من المهندسين الأردنيين إلى بيروت

وطنا اليوم-عمان:شكلت نقابة المهندسين الأردنيين لجنة لمتابعة نتائج الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، برئاسة نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة.

وقالت النقابة إنها بصدد تقديم خطة متكاملة تشمل التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة، كنقابة المقاولين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان وغرف الصناعة والتجارة وغيرها، لتوحيد الجهود التي تهدف الى تقديم كافة الإمكانات المتاحة لمساعدة الاشقاء في لبنان.

وبينت النقابة أن اللجنة ستنظم حملة تبرعات مالية وعينية لصالح المتضررين من الانفجار، إضافة إلى فتح حساب خاص سيتم الإعلان عنه لاحقا، لتوفير ما تحتاجه العاصمة بيروت حسب الأولويات التي يحددها الجانب اللبناني.

وأشارت إلى أن من بين تلك الاحتياجات توفير زجاج الأبنية بكميات كبيرة نظرا للحاجة العاجلة له، اضافة الى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية ومحركات الكهرباء المتنقلة.

ولفتت النقابة إلى أن اللجنة ستقوم بتشكيل فرق فنية متخصصة لتقييم المباني المتضررة جراء الانفجار، وأخرى تضم خبرات من مختلف التخصصات الهندسية للتوجه إلى لبنان، ودعم جهود الإغاثة والتقييم للمباني والخدمات.

وأكدت النقابة أنها ستتواصل مع الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الأردني والصليب الأحمر اللبناني والأطراف ذات العلاقة لإيصال المساعدات بالسرعة الممكنة.

وكانت النقابة قد أجرت اتصالات مع نظيرتها اللبنانية، ولجنة البناء والتشييد في اتحاد المهندسين العرب وأكدت استعدادها لوضع كافة امكانياتها للمساعدة في حصر الاضرار والكشف على الابنية المتضررة جراء الانفجار

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