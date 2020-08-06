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اعلان حالة طلبات الحصول على دعم الخبز
وطنا اليوم-عمان:أتاح صندوق المعونة الوطنية، الخميس، امكانية استعلام أرباب الأسر عن حالة طلبات الحصول على دعم الخبز، وذلك عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك -والمبين أدناه-.
ويحقّ لأي مواطن الاعتراض على الطلب خلال نفس الفترة، وذلك من خلال تقديم وثائق تثبت التغييرات التي طرأت على أوضاع الأسرة.
** للاستعلام عن حالة طلباتكم الحصول على دعم الخبز، اضغط هنا: reg.takmeely.jo
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