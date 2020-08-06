اعلان حالة طلبات الحصول على دعم الخبز

وطنا اليوم-عمان:أتاح صندوق المعونة الوطنية، الخميس، امكانية استعلام أرباب الأسر عن حالة طلبات الحصول على دعم الخبز، وذلك عبر الموقع الالكتروني المخصص لذلك -والمبين أدناه-.

ويحقّ لأي مواطن الاعتراض على الطلب خلال نفس الفترة، وذلك من خلال تقديم وثائق تثبت التغييرات التي طرأت على أوضاع الأسرة.