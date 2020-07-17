الرئيسية | محليات إتلاف 3 أطنان مواد غذائية فاسدة بالعقبة

وطنا اليوم-عمان:أتلفت فرق الرقابة الصحية في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاربعاء 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأغلقت عدة محلات تجارية مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة .

وقال الأمين العام للسلطة الدكتور محمود خليفات ان لجان الرقابة الصحية في السلطة تتابع التزام المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بشروط الصحة والسلامة العامة وتقوم بحملات تفتيشية يومية عليها للتأكد من ذلك، لافتا الى ان فرق الرقابة تعمل على مدار الساعة بهدف الحفاظ على سلامة غذاء المواطنين والمحافظة على سلامتهم .

وبين مدير الرقابة الصحية في السلطة عبدالله حجي انه تم إتلاف 3 اطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية من بينها لحوم واسماك ومنتجات البان، كما تم مخالفة 17 محلا تجاريا وإنذار 22 وإغلاق منشأتي (شاورما) لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة .

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